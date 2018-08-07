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Demirspor’da 10 numara Anderson'un

Yaptığı flaş transferler ile dikkatleri üzerine çeken Spor Toto 1. Lig ekibi Demirspor'da forma numaraları belli oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 14:14
Adana Demirspor’da 10 numara Anderson'un

Demirspor'da futbolcuların önümüzdeki sezon giyeceği forma numaraları belli oldu. Mavi-lacivertli takıma geri dönen Pote 9 numaralı formayı giyerken son transferlerden Anderson 10 ve Kosecki 77 numaralı formaları giyecek.

'da futbolcuların önümüzdeki sezon giyeceği forma numaraları şu şekilde:

1-Çağlar Şahin Akbaba
2-Tayyib Talha Sanuç
3-Sezer Özmen
4-Adil Demirbağ
5-Galip Güzel
6-Hamidou Traore
7-Berk Yıldız
8-Emre Nefiz
9-Mickael Pote
10-
11-Herve Kage
15-Milan Mitroviç
17-Hakan Bilgiç
19-Ahmet Can Genç
21-Murat Duruer
22-Orhan Taşdelen
23-Batuhan Karadeniz
29-M.Kaan Türkmen
30-Rüştü Hanlı
32-Murat Akın
35-Batuhan İşçiler
45-Kurtuluş Yurt
54-Özgür Ortaç
77-Jakub Kosecki
80-Mustafa Yılmaz
89-Sergiy Politylo
99-Ahmet Sabri Fener

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Adana Demirspor’da 10 numara Anderson'un
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