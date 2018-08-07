Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Benfica - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, bu akşamki karşılaşmada rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE, PORTEKİZ'E GİTTİ

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı ilk maç için dün Portekiz'in Lizbon kentine gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Lizbon'a giden Fenerbahçe kafilesinde teknik direktör Phillip Cocu ile futbolculardan Giuliano, TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenledi.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi son antrenmanını TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Luz Stadı'nda yaptı.

FENERBAHÇE'NİN PORTEKİZ TAKIMLARIYLA MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Benfica'yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 11. sınavına çıkacak.

Avrupa'da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 21 gol gördü

Fenerbahçe, Benfica'yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga'yla birer kez rakip oldu.

BENFİCA'YA KARŞI TATSIZ ANILAR

Fenerbahçe, tarihinde Avrupa kupalarında 3. kez eşleştiği Benfica'ya karşı tatsız anılara sahip.

Sarı-lacivertliler, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleştiği Benfica karşısında tarihinin en ağır yenilgisini 7-0'lık mağlubiyetle aldı. Bu yenilgi aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin tüm resmi maçlardaki en farklı mağlubiyeti özelliğini taşıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rövanşı ise 1-0 kazanmasına rağmen turu geçemedi.

Fenerbahçe, Benfica'yla diğer bir eşleşmesini 2012-2013 sezonunda yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar gelen sarı-lacivertliler, Benfica'yı Kadıköy'deki ilk maçta 1-0'la geçerek final için avantaj yakaladı. Rövanşta ise rakibine 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibine elenerek finale çıkamadı.

DİĞER MAÇLAR

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonu UEFA Kupası'nda ise eşleştiği Portekiz ekibi Guimares'i iki maçta da yendi.

Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaştığı Porto'ya ise iki maçı da kaybetti.

Sarı-lacivertli takım Portekiz takımlarıyla en son Avrupa'da 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaştı. Braga'yı sahasında 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta ise rakibine, hakem Ivan Bebek'in çok eleştirilen yönetimiyle 4-1 kaybederek elendi.

Fenerbahçe'nin Portekiz takımlarıyla yaptığı maçlar şöyle:

Sezon Kulvar Rakip Skor 1975-1976 Şampiyon Kulüpler Kupası Benfica 0-7 / 1-0 1990-1991 UEFA Kupası Guimares 3-0 / 3-2 2008-2009 UEFA Şampiyonlar Ligi Porto 1-3 / 1-2 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi Benfica 1-0 / 1-3 2015-2016 UEFA Avrupa Ligi Braga 1-0 / 1-4

BENFİCA, TÜRK TAKIMLARINA ELENMİYOR

Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 4 kez Türk takımlarıyla karşılaştı ve hepsinde turu geçen taraf oldu.

Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, 2011-2012'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti. Trabzonspor, Benfica'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Benfica, 1980-1981 sezonu Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşti. İzmir'de yapılan ilk maçı 0-0 berabere tamamlayan Benfica, evinde 4-0 kazanarak tur atladı.

Benfica, daha önce Türk takımlarına karşı toplamda ise 13 maça çıktı. Bu maçlarda Portekiz ekibi 5 galibiyet, 4 defa da beraberlik elde etti. Türk takımları ise Benfica'ya karşı 4 galibiyet aldı.

Benfica'nın Türkiye'de hiç maç kazanamaması da dikkati çekiyor. Benfica, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray, Trabzonspor, Altay ve Beşiktaş'la da eşleşti. Türkiye'de 6 maçta Benfica, üçer beraberlik ile yenilgi yaşadı.

Portekiz ekibi ülkesinde ise Türk takımlarına sadece bir kez mağlup oldu. Galatasaray, Benfica'yı deplasmanda 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda 2-0 yenmişti. Benfica bu tek yenilginin dışında sahasında Türk ekiplerine karşı 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA 44 MAÇ YAPILDI

Türk ile Portekiz takımları, daha önce 44 maçta karşı karşıya geldi.

İki ülke takımları arasında oynanan 44 maçın 13'ünü Türk, 19'unu ise Portekiz ekipleri kazandı, 12 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.