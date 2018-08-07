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Konsantrasyon sıfır!

Geçen sezon ‘Konsantrasyon’ sloganıyla tek yürek olan ’da kaybedilen sümen altı edilen sıkıntıları da gün yüzüne çıkardı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Konsantrasyon sıfır!
Geçen sezon 'konsantrasyon' sloganıyla şampiyonluğa uzanan yeni sezona sıkıntılarla başladı. TFF 'yı penaltılarla Akhisar'a kaptıran sarı-kırmızılı takımda hem saha ide hem saha dışında işler yolunda değil.

1 Fatih Terim'den acı itiraf
"Bazı oyuncularımızın çok konsantre olamadığı ortada. Ne kadar iyi ve yetenekli oyuncu olursan ol, atletik performans olarak üst seviyede olmanız lazım. Bazı oyuncuların fiziki eksikliği çok açık'' diyen Terim isim vermedi ama , Maicon ve gibi hayal kırıklığı yaratan yıldızlarını ima etti.

2 Gomis krizi büyüyor
isteğine olumsuz yanıt alan Gomis gol atamadığı 5 hazırlık maçının ardından Süper Kupa'da da döküldü. Kader penaltısını kaçıran Fransız forveti Feghouli dışında hiçbir takım arkadaşı teselli etmedi. Gomis kaprisleriyle yönetim ve teknik heyeti usandırdı, takım içinde huzursuzluğa yol açtı.

3 Yönetim sınıfta kaldı!
Şampiyon olmuş oyuncularını pazarlayamayan sarı-kırmızılı kulüp transferde geç kaldı. Takviyelere ihtiyaç olsa da mali açıdan sıkıntılı olan Başkan ve sarı-kırmızılı yönetim, somut adımlar atamıyor. Başkan Yardımcısı Murat Ece istifasıyla isyan bayrağını çekti. 2.Başkan Abdurrahim Albayrak dışında elini cebine atan yönetici yok!

?GOMİS Mİ HAKLI YÖNETİM Mİ?

LEVENT TÜZEMEN
Ligde 29 gol atıp 5 asist yapan Gomis yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanıyor ve ayrıca puan başına 5 bin Euro alıyor. Böyle bir anlaşmayı Gomis'e ya Çin dışında hiçbir kulüp vermez. Talep de yok. Gomis'in yüksek ücret almasına rağmen golcülüğünü öne sürüp ekstra zam istemesi doğru değil. Yönetimin Gomis'in talebini reddetmesi doğru. Menajerinin gazına gelen Gomis'in isteksiz hali Galatasaray'a zarar veriyor. Yönetim Gomis'in huzursuzluğunu çözemez ise bu olumsuzluk tüm takıma yayılır.

BÜLENT TİMURLENK
Yönetimler özellikle yabancı futbolcular ne istese eksiksiz yerine getirdi. Gomis'in artı bir yol kontrat ve zam istemesi aklıma Real Madrid- ayrılığını getirdi. Real ile bir yıl daha kontratı olan Pepe 2 yıllık ek kontrat istemiş, Real de 32 yaşını geçen oyuncuların var olan sözleşmelerinin bir yıl uzatılacağı kuralını hatırlatmıştı. Pepe bu yüzden valizini topladı. Ronaldo ile de 2021'e kadar sözleşmeleri varken ek kontrat ile rakamın 4 yıl için 30 milyon Euro artırma isteğine karşı çıktılar. Bu iki örnekten sonra pardon da Gomis kim?
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