Konsantrasyon sıfır!

Geçen sezon 'konsantrasyon' sloganıyla şampiyonluğa uzanan Galatasaray
yeni sezona sıkıntılarla başladı. TFF Süper Kupa
'yı penaltılarla Akhisar'a kaptıran sarı-kırmızılı takımda hem saha için
de hem saha dışında işler yolunda değil.
1 Fatih Terim'den acı itiraf
"Bazı oyuncularımızın çok konsantre olamadığı ortada. Ne kadar iyi ve yetenekli oyuncu olursan ol, atletik performans olarak üst seviyede olmanız lazım.
Bazı oyuncuların
fiziki eksikliği çok
açık'' diyen Terim isim vermedi
ama Gomis
, Maicon ve Belhanda
gibi hayal kırıklığı
yaratan yıldızlarını ima etti.
2 Gomis krizi büyüyor
Zam
isteğine olumsuz yanıt alan Gomis gol atamadığı 5 hazırlık maçının ardından Süper Kupa'da da döküldü. Kader penaltısını kaçıran Fransız forveti Feghouli dışında hiçbir takım arkadaşı teselli etmedi. Gomis kaprisleriyle yönetim ve teknik heyeti usandırdı, takım içinde huzursuzluğa yol açtı.
3 Yönetim sınıfta kaldı!
Şampiyon olmuş oyuncularını pazarlayamayan sarı-kırmızılı kulüp transferde geç kaldı.
Takviyelere ihtiyaç olsa da
mali açıdan sıkıntılı olan
Başkan Mustafa Cengiz
ve
sarı-kırmızılı yönetim, somut
adımlar atamıyor. Başkan
Yardımcısı Murat Ece istifasıyla
isyan bayrağını çekti. 2.Başkan Abdurrahim Albayrak dışında elini cebine atan yönetici yok!
?GOMİS Mİ HAKLI YÖNETİM Mİ?
LEVENT TÜZEMEN
Ligde
29 gol atıp 5 asist yapan Gomis yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanıyor ve ayrıca puan başına 5 bin Euro alıyor. Böyle bir anlaşmayı Gomis'e Katar
ya Çin dışında hiçbir kulüp vermez. Talep de yok. Gomis'in yüksek ücret almasına rağmen golcülüğünü öne sürüp ekstra zam istemesi doğru değil. Yönetimin Gomis'in talebini reddetmesi doğru. Menajerinin gazına gelen Gomis'in isteksiz hali Galatasaray'a zarar veriyor. Yönetim Gomis'in huzursuzluğunu çözemez ise bu olumsuzluk tüm takıma yayılır.
BÜLENT TİMURLENK
Yönetimler özellikle yabancı futbolcular
ne istese
eksiksiz yerine getirdi.
Gomis'in artı bir
yol kontrat ve zam
istemesi aklıma Real
Madrid-Pepe
ayrılığını
getirdi. Real ile
bir yıl daha kontratı
olan Pepe 2 yıllık ek
kontrat istemiş, Real
de 32 yaşını geçen
oyuncuların var olan
sözleşmelerinin bir
yıl uzatılacağı kuralını
hatırlatmıştı. Pepe
bu yüzden valizini
topladı. Ronaldo ile
de 2021'e kadar sözleşmeleri
varken ek
kontrat ile rakamın
4 yıl için 30 milyon
Euro artırma isteğine
karşı çıktılar. Bu iki
örnekten sonra pardon
da Gomis kim?