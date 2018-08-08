‘Taraftarların doğruyu bilmeye hakları var’

Beşıktaş'la 1 yıllık sözleşme yenileyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson
, Instagram TV'de yaptığı açıklamada yeni sezonda takıma katkı sağlamak için sabırsızlandığını belirtti. 35 yaşındaki futbolcu, "Biraz zaman aldı ancak anlaşmaya vardık. Kulüp beni bırakmak istemedi ve bir anlaşma noktası bulduk. Bir an önce takıma katkı yapmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. Basında hakkında çıkan transfer haberleri üzerine de konuşan tecrübeli oyuncu, "Ortalıkta yanlış bilgiler dolanıyordu. Her şeyin daha açık, daha anlaşılır hale gelmesi için açıklama yaptım. Çünkü Beşiktaş bana çok şey verdi. Onların doğruyu bilmeye hakları vardı" dedi.