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'nün transferinden 'ya 40 milyon...

altyapısından Freiburg’un yolunu tutan 'nün yeni adresi 25 milyon Euro bonservis karşılığı oldu. Bu transferden Altınordu'nun kasasına 6 milyon 250 bin Euro (yaklaşık 40 milyon TL) girecek.

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Çağlar Söyüncü'nün transferinden Altınordu'ya 40 milyon...

Milli futbolcu 'nün bugün ekibi 'ye imza atması bekleniyor. altyapısından yetişen ve Bundesliga temsilcisi Freiburg'un dikkatini çeken 22 yaşındaki stoper, perfomansıyla Premier Lig'e terfi etti. Leicester City, milli oyuncu için 25 milyon Euro bonservis ücretini gözden çıkardı ve Freiburg'u ikna etti. Çağlar transferi resmileşirse, Altınordu da bonservis ücretinden yüzde 25 pay alacak. Altınordu, 6 milyon 250 bin Euro'yu (yaklaşık 40 milyon TL) kasasına koyacak.

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Çağlar Söyüncü'nün transferinden Altınordu'ya 40 milyon...
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