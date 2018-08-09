Çağlar Söyüncü'nün transferinden Altınordu'ya 40 milyon...

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün bugün Premier Lig ekibi Leicester City'ye imza atması bekleniyor. Altınordu altyapısından yetişen ve Bundesliga temsilcisi Freiburg'un dikkatini çeken 22 yaşındaki stoper, perfomansıyla Premier Lig'e terfi etti. Leicester City, milli oyuncu için 25 milyon Euro bonservis ücretini gözden çıkardı ve Freiburg'u ikna etti. Çağlar transferi resmileşirse, Altınordu da bonservis ücretinden yüzde 25 pay alacak. Altınordu, 6 milyon 250 bin Euro'yu (yaklaşık 40 milyon TL) kasasına koyacak.

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