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gücü taraftarından 'e ziyaret

gücü taraftarları, Teknik Direktörü ile bir araya geldi ve sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı döneme ait fotoğrafını armağan etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:00
Ankaragücü taraftarından Fatih Terim'e ziyaret

taraftarları, takımını 'da kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu açılış maçında bu akşam karşılaşacakları sarı-kırmızılı ekibin kamp yaptığı oteli ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, MKE Ankaragücü taraftarlarının otelde Galatasaray Teknik Direktörü ile bir araya geldiği, deneyimli teknik adama sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı döneme ait fotoğrafını armağan ettiği kaydedildi.

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Ankaragücü taraftarından Fatih Terim'e ziyaret
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