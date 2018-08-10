CANLI | Ankaragücü - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de perde açılıyor. 2018-2019 sezonunun ilk maçında Galatasaray, Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. 21.45'te başlayacak ve Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Alı Saygın Özel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Sinan, Onyekuru, Eren

ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif, Bifouma, Mokhtar, İlhan, El Kabir.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY

TARAFLAR ARASINDA 95. RANDEVU

Galatasaray ile Ankaragücü lig tarihinde 95. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında şimdiye dek oynanan 94 lig maçında Galatasaray 59 galibiyet alırken, 16 maçta ise Ankaragücü sahadan galip ayrılan taraf oldu.

ANKARAGÜCÜ 2311 GÜN SONRA

2011-2012 sezonunda küme düşen Ankaragücü 2311 gün sonra Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçına çıkıyor. Ev sahibi ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

GALATASARAY'DA NAGATOMO YOK

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa karşılaşmasında sakatlanan Japon oyuncu Yuto Nagatomo, Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ayrıca Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal da başkent deplasmanına götürülmedi.