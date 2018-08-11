Fenerbahçe'den sezona 3 puanlı başlangıç

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u evinde 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

FENERBAHÇE 2-1 BURSASPOR (MAÇ SONUCU)

16' Ekong

22' Giuliano (p)

30' Josef De Souza

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

16. dakikada Bursaspor öne geçti. Sağdan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı korner atışında, ön direkte Fenerbahçe savunmasından seken topu arka tarafta Ekong kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 0-1

19. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının sol tarafından attığı şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

20. dakikada Mehmet Topal ceza sahasında Yusuf Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Halil Umut Meler, maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde görevli olan Ali Palabıyık ile görüştükten sonra penaltı atışını kullandırttı.

22. dakikada penaltı atışını kullanan Giuliano meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun soldan ortasında ceza sahasında Soldado kafayla meşin yuvarlağı altıpasın gerisinde bulunan De Souza'ya indirdi. Bu futbolcu yaptığı vuruşta topu filelere yolladı: 2-1

43. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Allano Lima'nın ayağından açtığı topu altıpasın solunda Necid kontrol etti. Bu oyuncunun açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

Sarı-lacivertli ekip karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

53. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın yerden şutunda, kaleci Volkan Demirel topu kontrol etti.

Aynı dakikada Barış Alıcı'nın ara pasıyla ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Ayew'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

56. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Allano Lima, Skrtel ile girdiği pozisyonda yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, pozisyonun öncesinde ofsayt tespiti yapmasıyla Halil Umut Meler kararını bu yönde değiştirdi.

64. dakikada Barış Alıcı'nın soldan ceza sahasına girdiği pozisyonda, savunmanın ayak koyduğu topu kaleci Harun Tekin uzaklaştırmaya çalıştı. Kısa düşen topu ceza yayının sağında kontrol eden Ayew'in yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

80. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Allano Lima'nın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

90+5. dakikadaki Bursaspor atağında ceza alanına ortalanan topa kaleci Volkan Demirel yükseldi ve aynı anda topa hareketlenen savunmadaki takım arkadaşı Skrtel ile çarpıştı. Volkan'ın elinden kaçırdığı top Skrtel'in koluna temas ederken sarı-lacivertli futbolcu meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Bursaspor korner kullanmadan önce VAR tarafından uyarılan hakem Halil Umut Meler saha kenarında pozisyonu izleyip topun kola çarptığı yönünde değerlendirme yaptı ve korner atışıyla oyun devam etti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.