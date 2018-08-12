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hatası!

Cocu, “Atmosfer için taraftarımıza teşekkür ederim. Onlara arzuladıklarını da vermek istiyorduk ancak bu hatalar yapmamıza neden oldu” dedi

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Aşırı doz hatası!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, maçın ardından yaptığı açıklamada, taraftarlara muhteşem atmosfer için teşekkür etti. Tribünlere arzuladıklarını da vermek istediklerini ancak bunun hata yapmalarına neden olduğunu dile getiren Hollandalı çalıştırıcı, "Skor açısından geriye düştükten sonra sergilediğimiz futbolu beğendim. Ama gereksiz sayıda top kaybettik. Bursaspor da bunu istiyordu. Topu ayağımızda daha fazla tutmalıyız ve ikinci yarıdakinden daha fazla sahip olmalıyız. maçı öncesi kazanmalıydık. Biraz da şansın yardımıyla 2-1'i korumayı başardık. Oyuncularıma performanslarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BARIŞ ALICI KALİTESİNİ GÖSTERDİ'
Cocu, 'yı "Kalitesini gösterdi' diyerek övdü, genç oyuncunun Benfica'ya karşı sahada olup olmayacağıyla ilgili soruya ise "O salı gününün meselesi" cevabını verdi. Eljif'ten de memnun olduğunu dile getiren Cocu, Slimani'nin gelmesinden mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.
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Aşırı doz hatası!
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