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Gol düellosunda kazanan İstanbulspor

'de açılış haftası mücadelesinde İstanbulspor, evinde Afjet Afyonspor'u 4-3 mağlup etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 00:12 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 00:23
Gol düellosunda kazanan İstanbulspor

Spor Toto 1'inci Lig ilk hafta mücadelesinde İstanbulspor kendi sahasında Afjet Afyonspor'u 4-3 yendi.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Murat Temel, Hüseyin Aylak
İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Muammer Sarıkaya, Wellington, Muhammed Ali Kurt, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Cajic, Barış Örücü (Dk. 65 Bauque), Muhammed Demirci (Dk. 78 Perovic), Ali Dere (Dk. 70 Sammed), İbrahim Yılmaz
AFJET AFYONSPOR: Rybka, Mehmet Sedef (Dk. 62 İsmet Benli), Ali Kılıç, Nazmi Candoğan, Arapi, Türker Toptaş, Erdi Zengin, Sinan Özkan (Dk. 53 Ersel Aslıyüksek), Yasin Yener, Mendy, Alves (Dk. 46 Oltan Karakullukçu)
GOLLER: Dk. 22 (KK) Mehmet Sedef, Dk. 32 Muahmmed Demirci, Dk. 58 Ali Dere, Dk. 60 Barış Örücü (İstanbulspor) - Dk. 82 Ersel Aslıyüksek, Dk. 90+1 Yasin Yener, Dk. 90+3 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Barış Örücü, Tuncer Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Sammed (İstanbulspor) - Sinan Özkan (Afjet Afyonspor)

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Gol düellosunda kazanan İstanbulspor
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