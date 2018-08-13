Kayserispor, Antalyaspor galibiyetiyle başladı

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk haftasının kapanış mücadelesinAntalyalyaspor'u evinde Tjaronn Chery ve Umut Bulut'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Charles 40. dakikada kırmızı kart gördü. 2007'nin Mayıs ayında Kayserispor'dan ayrılarak Beşiktaş'la anlaşan Ertuğrul Sağlam, yaklaşık 11 yıl aranın ardından Kayserispor'un başında çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başladı.

KAYSERİSPOR 2-0 ANTALYASPOR (MAÇ SONUCU)

14' Tjaronn Chery

74' Umut Bulut

MAÇTAN NOTLAR

İLK YARI

14. dakikada gelişen Kayserispor atağında rakibinden sıyrılan Varela'nın soldan ceza alanına ortaladığı topa Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

22. dakikada Charles'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin ortasında, kaleye yönelen top kale direğinin sol üst köşesine çarparak auta çıktı.

23. dakikada Varela'nın ara pasında hareketlenen Sakıb Aytaç'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

37. dakikada Doukara'nın pasında topla buluşan Hakan Özmert'in kaleyi sol çaprazdan gören yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

40. dakikada bir pozisyon sonrası hakeme itiraz eden Charles, sarı kart gördü. 19. dakikada da bir sarı kartı bulunan Antalyasporlu futbolcu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk devresini Kayserispor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı birazdan...