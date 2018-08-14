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'ta kongre 16 Eylül’de

Başkan ’ın, “Hodri meydan, aday olmak isteyen karşıma çıksın” diye ilan ettiği olağanüstü kongre 5 hafta sonra yapılacak

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Beşiktaş'ta kongre 16 Eylül’de

'ta sürpriz kongrenin tarihi belli oldu. Yönetim kurulunun dün yapılan toplantısında, Tüzük Tadil ile Olağanüstü Seçim Kongresi'nin birlikte yapılması karara bağlandı. Siyah-beyazlılar, 15 Eylül Cumartesi günü Tüzük Tadil Kongresi için 16 Eylül Pazar günü de Olağanüstü Seçim Kongresi için toplanacak. Söz konusu kararların alındığı toplantıya yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile Hakan Kalkavan iştirak etmedi. Orman ile arasının açık olduğu iddia edilen 'nin ise toplantıya katılarak, "İsterseniz istifa edeyim ve seçim yapmadan yola devam edin" önerisini getirdiği, Orman'ın ise "En iyisi seçime gitmek" yanıtı verdiği öğrenildi.

SEBA'DAN ÖĞRENDİK

Beşiktaş Onursal Başkanı , vefatının 4'üncü yılında Feriköy'deki mezarında anıldı. Başkan anmada, "Beşiktaşlılığın ne demek olduğunu biz Seba'dan öğrendik" dedi.

ALİ SAMİ YEN'E DE ZİYARET

Başkan Orman dün Seba'yı ziyaretinin ardından aynı mezarlıkta bulunan 'ın kurucusu ve ilk başkanı 'in de mezarına gidip çiçek bıraktı. 29 Temmuz'daki Ali Sami Yen anmasında da Galatasaraylı yöneticiler, Seba'nın mezarını ziyaret etmiş, dua edip çiçek bırakmışlardı.

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Beşiktaş'ta kongre 16 Eylül’de
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