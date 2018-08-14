Beşiktaş'ta kongre 16 Eylül’de

Beşiktaş'ta sürpriz kongrenin tarihi belli oldu. Yönetim kurulunun dün yapılan toplantısında, Tüzük Tadil ile Olağanüstü Seçim Kongresi'nin birlikte yapılması karara bağlandı. Siyah-beyazlılar, 15 Eylül Cumartesi günü Tüzük Tadil Kongresi için 16 Eylül Pazar günü de Olağanüstü Seçim Kongresi için toplanacak. Söz konusu kararların alındığı toplantıya yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile Hakan Kalkavan iştirak etmedi. Orman ile arasının açık olduğu iddia edilen Ahmet Nur Çebi'nin ise toplantıya katılarak, "İsterseniz istifa edeyim ve seçim yapmadan yola devam edin" önerisini getirdiği, Orman'ın ise "En iyisi seçime gitmek" yanıtı verdiği öğrenildi.

SEBA'DAN ÖĞRENDİK

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 4'üncü yılında Feriköy'deki mezarında anıldı. Başkan Fikret Orman anmada, "Beşiktaşlılığın ne demek olduğunu biz Seba'dan öğrendik" dedi.

ALİ SAMİ YEN'E DE ZİYARET

Başkan Orman dün Seba'yı ziyaretinin ardından aynı mezarlıkta bulunan Galatasaray'ın kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in de mezarına gidip çiçek bıraktı. 29 Temmuz'daki Ali Sami Yen anmasında da Galatasaraylı yöneticiler, Seba'nın mezarını ziyaret etmiş, dua edip çiçek bırakmışlardı.