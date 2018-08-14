Phillip Cocu: Güçler denk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica rövanşı için temkinli konuştu. İşte Hollandalı teknik adamdan satır başları:

Taraftarımız, Bursaspor maçında nasıl bir atmosfer yarattığını gösterdi. Taraftarımız en büyük silahımız olacak. Birlikte olmak zorundayız.

Rakibimiz hızlı ve hücumcu bir takım. Kendi sahamızda kalemize yaklaşmalarına izin vermemeliyiz.

İki takımın gücü birbirine denk. Benfica ile oynuyorsanız detaylar belirleyicidir. Umuyorum yarın (bugün) detaylar bizden yana olur.

Eğer Benfica hücum oynamayı tercih ederse, arkada bize daha fazla alan bırakacaklar demektir. Eğer savunmayı ön planda tutarlarsa, o zaman da bizim hücumda bir şeyler üretebilmek için çok yaratıcı olmamız gerekecek.

SOLDADO-AYEW 11'E

F.Bahçe'de deplasmanda 1-0 kaybedilen ilk Benfica maçından iki ismin bu akşam değişmesi bekleniyor. Sakatlıkları geçen Soldado ve Ayew'in 11'e alınacağı, Alper ve Dirar'ın ise kulübede olacağı ifade edildi. Bursaspor maçında dinlendirilen Eljif'in yine Mehmet Topal'la orta alandaki ikiliyi oluşturacağı kaydedildi. Souza cezası yüzünden bu akşamki maçta da forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler dün idmanın ardından stada çok yakın olan Wyndham Hotel'de kampa girdi.

DEMİREL: BÜTÜN BEYNİMİZLE SAHADA OLACAĞIZ

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Cocu ile basın toplantısına katıldı. Volkan, "Benfica'nın ilk maçtan skor avantajı var. Bunu taraftarımız önünde lehimize çevirmek istiyoruz. Turu geçmek için bütün beynimizle, bütün kafamızla sahada olacağız" dedi