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(Eredivisie) ekibi , 'tan 'i kiraladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 18:36 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 18:43
Willem II, Aras Özbiliz'i kiraladı

Kulübü, bir haftadır takımla antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki Aras'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda ile aralarındaki dokümantasyon işlemlerinin tamamlandığını ve transferin gerçekleştiğini duyurdu.

Ajax altyapısından yetişen Ermeni milli futbolcu, sonrasında Kuban Krasnodar ve Spartak Moskova'da oynadı. Beşiktaş, 2016'nın Ocak ayında Spartak Moskova'dan 1,3 milyon avroya transfer ettiği kanat oyuncusu Aras'ı, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano, 2018'in Şubat ayında ise Sheriff'e kiralamıştı.

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Willem II, Aras Özbiliz'i kiraladı
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