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Bafetimbi gidiyor! 'ın yeni santraforu...

, Bafetimbi 'e Suudi Arabistan'dan gelen 11 milyon Euro'luk teklifi değerlendirmek isterken Fransız golcünü yerine gelecek isim de belli oldu.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Bafetimbi Gomis gidiyor! Galatasaray'ın yeni santraforu...

Transferde domino etkisi, aralarında 'ın da bulunduğu 4 kulübü biraraya getirdi. İşte son 24 saatte yaşananlar: Yıllık ücretine istediği zam için iki aydır Galatasaray'da sorun olan 'e Suudi Arabistan'dan gelen 11 milyon Euro'luk teklifi değerlendiren sarı-kırmızılılar, Fransız golcünün alternatifini, O. Marsilya'da bulmuştu. Geçen sezon başında Gomis, Galatasaray'ın yolunu tutarken, Marsilya'ya imza atan Kostas Mitroglou'na talip olan Galatasaray'a Fransız kulübünden olumlu yanıt geldi. Valencia'nın Batshuayi ve Gamiero'yu kadrosuna katması sonrasında takımdan ayrılması gündeme gelen İtalyan santrfor Zaza ile anlaşan Marsilya, 'nu Galatasaray'a verebileceğini iletti.

MİTROGLOU BU SEZON KIRALIK

Gomis'in Suudi Arabistan kulübü Al Hilal Riyad'ın teklifini kabul etmesi halinde Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu satın alma opsiyonlu olarak kiralayacak ve Gomis'ten gelecek 11 milyonun önemli bir kısmını Ndiaye ve Denayer transferleri için kullanacak.

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Bafetimbi Gomis gidiyor! Galatasaray'ın yeni santraforu...
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