Sümer istifa etti

Trabzonspor
Genel Koordinatörü Özkan Sümer
, dün akşam saatlerinde istifasını yönetime sundu. Özkan Sümer'in istifası, Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edildi. Trabzonspor'da genel koordinatörlük görevini yürüten ve başkan Ahmet Ağaoğlu
'nun danışmanlığını yapan Özkan Sümer, iddiaya göre; transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşadı. Tecrübeli futbol adamı, bunun üzerine istifa kararı aldı ve yönetime sundu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulunda istifanın kabul edilmesi sonrası Özkan Sümer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.