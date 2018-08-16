Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Sümer istifa etti

Sümer istifa etti

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Sümer istifa etti
Genel Koordinatörü , dün akşam saatlerinde istifasını yönetime sundu. Özkan Sümer'in istifası, Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edildi. Trabzonspor'da genel koordinatörlük görevini yürüten ve başkan 'nun danışmanlığını yapan Özkan Sümer, iddiaya göre; transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşadı. Tecrübeli futbol adamı, bunun üzerine istifa kararı aldı ve yönetime sundu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulunda istifanın kabul edilmesi sonrası Özkan Sümer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sümer istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN