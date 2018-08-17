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, 'ya kancayı taktı

3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında , LASK Linz'e 2-1 mağlup olarak deplasman golü avantajıyla bir üst tura çıkarken, turu getiren golü atan 'yla ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Buna göre 32 yaşındaki oyuncunun Fransız devi ile anlaşması an meselesi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 00:12 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 02:03
Monaco, Alvaro Negredo'ya kancayı taktı

'ın 'nde LASK Linz ile oynadığı karşılaşmada 90+1'inci dakikada attığı golle takımını ipten alan Negredo için ülkesi İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinde AS İspanyol golcünün, ile sözleşme imzalamak üzere olduğu belirtildi.

"Negredo kahraman gibi veda ediyor" başlığıyla verilen haberde, "Negredo, takımdan gönderilmek istenmesine rağmen 90'ncı dakikalarda attığı golle Beşiktaş'ın elenmesini önledi. İspanyol forvet Monaco ile sözleşme imzalamak üzere" ifadeleri kullanıldı.

LASK Linz - Beşiktaş maçından kareler

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Monaco, Alvaro Negredo'ya kancayı taktı
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