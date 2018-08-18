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CANLI | Yeni Malatyaspor -

’in 2. haftasında , Yeni Malatyaspor’un konuğu oluyor. 21.45’te başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr’den takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 18.8.2018 18:37 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 18:47
CANLI | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Hafta içi UEFA Şampiyponlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Portekiz ekibi Benfica'yla 1-1 berabere kalarak elenen , 'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor.

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE

21.45'te Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Aydınus'un yardımcıları ise Serhan Ok ve Aleks Taşçıoğlu.

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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı yarın da forma giyemeyecek. Malatya ekibinde ise geçen hafta kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe karşısında kadroda olmayacak.

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CANLI | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
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