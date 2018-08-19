Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CANLI | BB Erzurumspor - Beşiktaş

CANLI | BB Erzurumspor -

’de sezonun 2. haftasında , ligin yeni ekiplerinden ’a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.8.2018 18:12 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 18:26
CANLI | BB Erzurumspor - Beşiktaş

, 'in 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'la karşı karşıya geliyor. 19.15'te başlayacak ve Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Leo Schwechlen, Lokman Gör, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Jasmin Scuk, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Gilles Christ Sunu, Ridge Misintere Munsy

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Adriano, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | BB Erzurumspor - Beşiktaş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN