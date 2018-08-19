CANLI | BB Erzurumspor - Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'la karşı karşıya geliyor. 19.15'te başlayacak ve Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Leo Schwechlen, Lokman Gör, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Jasmin Scuk, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Gilles Christ Sunu, Ridge Misintere Munsy

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Adriano, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo