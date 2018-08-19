Fenerbahçeli taraftarlara Malatya misafirperverliği

Spo r Toto Süper Lig'in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, dün akşam sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Bu zorlu mücadele iki camia için de centilmenlik havasında geçti.

Malatya Ticaret Borsası tarafından Malatya Stadyumu'nda karşılaşmayı takip eden yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarına kayısı ikram edildi.

Malatya kayısısının tanıtımı ve Malatyalıların ne kadar misafirperver olduklarını göstermek adına küçük ambalajlar halinde dağıtılan kayısıları sarı-lacivertli taraftarların da çok sevdiği gözlendi.