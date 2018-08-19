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li taraftarlara misafirperverliği

’in 2. haftasında Evkur Yeni spor deplasmanına 'yi izlemek için gelen sarı-lacivertli taraftarlara statta kayısı ikram edildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 15:33
Fenerbahçeli taraftarlara Malatya misafirperverliği

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Evkur Yeni spor, dün akşam sahasında karşılaştığı 'yi 1-0 mağlup etti. Bu zorlu mücadele iki camia için de centilmenlik havasında geçti.

Malatya Ticaret Borsası tarafından Malatya Stadyumu'nda karşılaşmayı takip eden yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarına kayısı ikram edildi.
Malatya kayısısının tanıtımı ve Malatyalıların ne kadar misafirperver olduklarını göstermek adına küçük ambalajlar halinde dağıtılan kayısıları sarı-lacivertli taraftarların da çok sevdiği gözlendi.

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Fenerbahçeli taraftarlara Malatya misafirperverliği
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