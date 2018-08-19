Volkan gitsin, Berke oynasın!

Fenerbahçe
li taraftarlar, Yeni Malatyaspor
yenilgisinin faturasını kaleci Volkan Demirel
'e kesti. Sosyal medyada Benfica ile oynanan iki maçta da yediği hatalı gollerden sonra tecrübeli kaleci ile sözleşme uzatılmasının büyük hata olduğunu savunan taraftarlar, dün gece aynı sahnenin tekrarlanmasından sonra kaleyi genç Berke'nin koruması gerektiğini vurguladılar. TARAFTARI ÇILDIRTTI
Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu da eleştiri oklarının hedefi oldu. Hollandalı teknik adamın sezonun en formda ismi Eljif Elmas'ı yedek bırakması herkesi şaşırtırken
ilerleyen dakikalarda yaptığı oyuncu değişiklikleri tepkileri çoğalttı. İlk yarıda hiçbir etkinliği olmayan Mehmet Topal
- Josef ikilisini ısrarla bozmayan Cocu'nun, ev sahibi takımın golünden sonra yaptığı Eljif-Şener değişikliği herkesi şaşırttı. Zira genç oyuncunun sağ bekte görev yapmasına kimse anlam veremedi. Bir kısım taraftar da eski teknik direktör Aykut Kocaman
lehine yorumlarda bulundular.