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'den 'a veda mesajı

'dan, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi 'a transfer olan resmi sosyal medya hesabından veda mesaj yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 21:34 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 21:35
Lionel Carole'den Galatasaray'a veda mesajı

'dan ülkesi Fransa'nın takımına transfer olan , sarı-kırmızılılar için veda mesajı paylaştı.

Carole, kişisel Instagram hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aslanlarım. Veda vakti geldi. Uzun zaman oldu. İyi ve iyi olmayan anlarda hep bir aile olarak geçirdik. En önemlisi de bu. Onurla sarı-kırmızı formayı giydim. Siz beni bu ailenin bir parçası olarak gördünüz ve beni böyle çok mutlu ettiniz. Galatasaray için saha çıkmak gibisi yok. Bunu anlamak için onu yaşamak lazım. Mükemmel geçirdiğim zaman için teşekkür ederim. Hep size en iyisini dilerim nereye gitsem de. Bir gün aslan, her gün aslan. Hadi cim bom."

Galatasaray'a 2015-2016 sezonunda transfer edilen 27 yaşındaki Fransız sol bek, 2 sezon sarı-kırmızılı formayı terletti. Carole, geçen sezonu kiralık olarak İspanya temsilcisi Sevilla'da geçirmişti.

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Lionel Carole'den Galatasaray'a veda mesajı
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