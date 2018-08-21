Beşiktaş, Karius transferi için ne kadar ödeyecek?

Beşiktaş, Liverpool'un Alman file bekçisi Loris Karius için, İngiliz kulübüyle 2 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. 2 yıllık kiralama bedeli olarak Liverpool'a 2.5 milyon Euro ödenecek.

SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Siyah-Beyazlı ekip, 2 yıl sonunda Alman file bekçisini kadrosuna katmak isterse 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

SONRAKİ TRANSFERDEN %20 PAY

Yapılan sözleşme gereği, İngiliz ekibi bir sonraki transferden de yüzde 20 pay alacak. Liverpool'un bir sonraki satıştan pay alabilmek için Alman kalecinin 2021 yılında sonra erecek olan sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi.