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, Karius i için ne kadar ödeyecek?

ve arasında için yapılan görüşmelerin detayları ortaya çıkmaya başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 14:40 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 15:03
Beşiktaş, Karius transferi için ne kadar ödeyecek?

, 'un Alman file bekçisi için, İngiliz kulübüyle 2 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. 2 yıllık kiralama bedeli olarak Liverpool'a 2.5 milyon Euro ödenecek.

SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Siyah-Beyazlı ekip, 2 yıl sonunda Alman file bekçisini kadrosuna katmak isterse 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

SONRAKİ TRANSFERDEN %20 PAY

Yapılan sözleşme gereği, İngiliz ekibi bir sonraki den de yüzde 20 pay alacak. Liverpool'un bir sonraki satıştan pay alabilmek için Alman kalecinin 2021 yılında sonra erecek olan sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

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Beşiktaş, Karius transferi için ne kadar ödeyecek?
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