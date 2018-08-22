10'dan sonrası yok!

Fenerbahçe'de bu sezon başında 10 numaralı formayı giymeye başlayan Giuliano'nun ayrılığı, akıllara yeniden 10 numara pozisyonu eksiğini getirdi. Alex de Souza'nın 2012 yılında takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilere gelen 10 numaralar, Brezilyalı ismi arattı. Alex'in ardından Fenerbahçe'ye gelen ilk 10 numara Diego Ribas oldu. Ancak Brezilyalı iki senede ne taraftarın, ne de kulübün beklentilerini karşıladı. Fenerbahçe'de uzun yıllar sonra pozisyonu olmadığı halde 10 numaralı formayı giyen isim Robin Van Persie oldu. Sarılacivertlilere büyük umutlarla transfer edilen Hollandalı, Fenerbahçe'de 2.5 sezon bu numarayla ter döktü ama beklentilere cevap veremedi. Fenerbahçe'de 10 numarayı giyen futbolcuların takımdan ayrılma süresinin hızla azalması dikkati çekti. Son olarak Giuliano, bu numarayla 1 ay kadar boy gösterebildi.

BİR GÖRÜŞ GÜRCAN BİLGİÇ



Gelecekte o forma Eljif Elmas'ın olur

Alex de Souza'yı ayrı bir kategoride de değerlendirmek lazım. Çünkü Fenerbahçe taraftarı onun heykelini dikti. Ancak sarı-lacivertlilerin 'Antrenör takımı' ile ilgili önemli sorunları oldu. Giden oyuncuların hepsi yönetim transferiydi. Tribünlere şov olsun diye alınmışlardı. Gelen teknik direktörler, takım performansının peşine düşünce eskisi gibi 'Topun emanet edildiği' oyuncu modeli kalmadı. Fenerbahçe'de birkaç sene içinde 10 numaralı formayı büyük ihtimalle genç yıldız Eljif Elmas alacaktır. Eljif sezona iyi başlayıp, geleceği olduğunu gösterdi. Ama Alex gibi değil Modric gibi bir takım