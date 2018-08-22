Karius, Şenol Güneş’le yeniden doğar

Beşiktaş
, yeni bir numarası için geri sayıma geçti… Siyah-beyazlıların her konuda anlaştığı anlaştığı Loris Karius'un bayram sonrası Türkiye'ye gelerek önce resmi sözleşmeyi imzalayacağı, ardından da takıma dahil olacağı belirtildi. Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı golle Liverpool'da hedef tahtasına konan Alman kaleci İstanbul'da yeni bir sayfa açacak.
Siyah-beyazlı taraftarların da sahip çıkacağı Karius için sosyal medyada, "Şenol Güneş onu ayağa kaldırır. Beşiktaş'ta yeniden doğar"
yorumları yapıldı. FORVET NEGREDO'YA BAĞLI
Beşiktaş'ta forvet transferi Alvaro Negredo
'nun durumuna endekslendi. Yönetimin, LASK Linz ve Erzurumspor maçlarında kritik goller atan İspanyol futbolcu için iyi teklif gelirse değerlendireceği, takımda kalması halinde ise yeni bir golcü alınmayacağı belirtildi. SANTOS'UN LOVE AŞKI!
Santos Başkanı Jose Carlos, evraklardaki gecikme nedeniyle gerçekleşmeyen Vagner Love transferi için açıklamada bulundu. Peres, "Love hala planlarımız arasında olan bir oyuncu. Kendisini kadromuza katma isteğimiz aynen devam ediyor" ifadelerini kullandı.