Kartal’ın son kararı Kagawa!

Talisca'dan boşalan mevki için adı şimdiye kadar 10 isimle anılan Beşiktaş, sonunda aday sayısını bire indirdi. Uzun süredir görüştüğü hatta prensip anlaşmasına vardığı Nacer Chadli'den 10 numaradan çok kanat oyuncusu olduğu için vazgeçen siyah-beyazlı ekip, Borussia Dortmund'un Japon orta sahası Shinji Kagawa'da karar kıldı
. Başkan Fikret Orman
ve ekibi, "Eğer bir futbolcuya yüksek bedel ödeyeceksek, bu isim yıldız olmalı ve takıma maksimum düzeyde fayda sağlamalı" diyerek, 29 yaşındaki oyuncu ve kulübü ile temasa geçti. ALMAN KULÜBÜ TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Yüksek bonservis bedeli ödemek yerine bu transferi satan alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle gerçekleştirmeyi planlayan Beşiktaş, Kagawa'ya da Borussia Dortmund
'da kazandığı rakam olan 3 milyon Euro teklif etti. 10 numara mevkii için 26 yaşındaki Götze'yi kadrosuna katan Alman kulübünün, Kagawa için Beşiktaş'ın önerisine sıcak baktığı öğrenildi. Dortmund'da eskisi kadar forma şansı bulamayan Japon oyuncunun ise düşünmek için süre istediği belirtildi.
Hafta sonuna kadar görüşmelerin tamamlanarak, transferin resmiyet kazanması bekleniyor. SHINJI KAGAWA KİMDİR?
2010 yılında 300 bin Euro karşılığında Cerezo Osaka'dan Borussia Dortmund'a tranfer olan Kagawa, buradaki başarılı performansı sonrası Manchester United yolunu tuttu. 2 yıl formasını giydiği İngiliz ekibinde istenileni veremeyince Dortmund'a geri döndü. Japon yıldız, geçen sezon 27 maçta 6 gol ve 5 asistle oynadı.