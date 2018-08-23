Fabio Coentrao aranıyor

Futbolseverler onu kısaca Coentrao olarak biliyor, tam adı Fabio Alexandre de Silva Coentrao. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Benfica'dan kadroya kattığı vatandaşı, bugünlerde Madrid'de "Arananlar" listesinde. Real Madrid ile bir yıl daha kontratı bulunan ve geçen sezon Sporting Lizbon'da kiralık olarak forma giyen Coentrao, Real Madrid yeni sezonu açtığından beri tesislere uğramadı. İspanyol AS Gazetesi, 62 gündür sosyal medyada da sessiz olan Portekizli sol bekin, Real Madrid'in tesislerinin bulunduğu Valdebebas'a uğramadığını, takımı takip eden muhabirlerin Coentrao'yu hiç görmediklerini manşetine taşıdı. Real Madrid'in bonservisine 30 milyon Euro ödediği ve 2011 yılından beri 25 milyon Euro ücret verdiği Portekizli sol bek bu süre içinde 18 kez sakatlanmıştı. Bu sezon da 4 milyon Euro yıllık ücreti olan Coentrao'nun Arda Turan'ın da bir zamanlar evinin olduğu Madrid'in Finca bölgesinde tek başına idman yaptığı iddia ediliyor.

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