Bütçe artıya geçti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçen hafta Emre Akbaba için düzenlenen imza töreninde "Şu anda 3.3 milyon Euro açığımız var. Becerikli bir yönetim olarak oyuncu satmaya çalışacağız" demişti. Mustafa Cengiz geçen sürede dediğini yaptı... Gomis'i 6 milyon Euro karşılığı satın alan Al Hilal, Maicon'u ise 3 milyon Euro'ya kiraladı. Daha önce Cavanda'yı 2.4, Carole'ü 750 bin Euro'ya elden çıkaran sarı-kırmızılılar böylece transferde 4 milyon 850 bin Euro artıya geçti. 31 Ağustos'ta bitecek olan transfer döneminde kiralık olarak yapılması düşünülen takviyeler için de bütçe oluşturuldu.

İSTATİSTİK KURBANI FEGHOULİ

GOMIS gibi ismi Suudi Arabistan kulüpleri ile anılan Sofiane Feghouli istatistiklere takıldı ve Galatasaray'da kaldı! Gol sayısına çok önem veren Al-Hilal, bu yüzden geçen sezon 7 gol atmış Feghouli yerine 29 golle kral olmuş Gomis'te ısrarcı oldu. Cezayirli yıldızın ayrıca 5 yıllık sözleşme talep etmesi de Suudi Arabistan ekiplerinin geri adım atmasına neden oldu.?