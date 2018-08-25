Fenerbahçe
'nin Michael Frey transfer
i herkesin dilinde ancak geçen sezonu Zürich'te geçiren 24 yaşındaki golcü, Türkiye'de çok da tanınan bir isim değil. Biz de kendisini İsviçre
li meslektaşımız Silvan Kampfen
'e sorduk. İşte onun yorumuyla Frey'in saha içi ve dışından tüm detayları:
Yetiştiği kulüp Young Boys
'ta çok yetenekli bir oyuncu olarak görülüyordu ama çok erken ayrılıp Lille'e gitti. Orada bocaladı. Ayağından geçirdiği sakatlık da onu etkiledi.
Zürich'e gelerek kariyerini yeniden başlattı ve harika bir sezon geçirdi. Geçen sezon kupa finalinde Young Boys'u yendikleri maçta takımına kupayı kazandıran golü atıp gol sevincini eski hocasının önünde yaşadı. Bu sevinç İsviçre'de çok konuşuldu. ÖRDEK BESLEMEYİ SEVER
Fiziği çok güçlü. Hava hakimiyeti yüksek ve ikili mücadeleden kaçınmaz. Şut denemeyi sever ve her maç yüzde 100'ünü verir. Güçlü bir mantalitesi var. Bu sebeple onu Türkiye'de seveceksiniz.
Teknik olarak fena değil, basit oynamayı tercih eder, alengirli işlere girmez. Brezilyalı oyuncularda gördüğünüz şeyleri ondan beklememeniz lazım.
Türkiye'ye transferi ve idmanlara çıkmayı reddetmesi İsviçrelileri şaşırttı. Bir sene daha kalıp büyük liglerden birine gidebileceğini düşünüyorlardı.
Günlük hayatında iyi bir insan. Çok zeki biri sayılmaz, futbol standartlarında da bu geçerli. Aklına geleni söyler, özü sözü birdir. Zaman zaman ilginç demeçler verebilir.
Hobisi kara kalem bir şeyler çizmek ve nehirde ördekleri beslemek. ŞANTAJ YAPMAYIZ İSTEDİĞİMİZİ ALDIK
Frey'in Fenerbahçe'ye transferi, İsviçre basınında büyük yankı uyandırdı. Zürich Teknik Direktörü Magnin konuyla ilgili olarak "İyi bir forvetimi kaybettim. Ama Frey'in bu süreçteki davranışları (idmana çıkmaması) beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Takımın durumunu umursamadı" yorumunu yaptı. Kulüp Sportif Direktörü Thomas Bickel ise oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu iddialarına yanıt verdi: "Bu konuda duygularımızın önünde hareket etmemiz gerekiyor. Bence kulüp olarak istediğimizi başardık. Biz oyuncularımızla serbest kalma maddesi olan sözleşmeler yapmıyoruz. Bu bir bakıma oyuncu ve isteyen kulübe şantaj yapmak olur. Fenerbahçe transfer şartlarında istediğimiz değişikliğe gidince, biz de ayrılığa onay verdik."