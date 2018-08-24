Fenerbahçe'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?

Fenerbahçe'de, Josef de Souza'nın satışının ardından orta saha için çalışmalara başlandı. Adaylar arasında Barcelona'dan Denis Suarez ile Bayern Münih'ten Renato Sanches var... Fenerbahçe'de gözler Josef de Souza'nın transferinin ardından orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi. Listedeki isimler, Barcelona'dan Denis Suarez ve Bayern Münih'ten Renato Sanches... Fenerbahçe'nin bu iki isimden birini kiralık olarak kadrosuna katacağı, Cocu'nun ilk tercihinin Suarez olduğu öğrenildi. Bu sezon Barcelona kadrosunda rotasyona dahil olamayan Suarez'in Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı transferin bitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. Denis Suarez transferi gerçekleşmezse rota Almanya'ya dönecek. Bayern'in büyük umutlarla transfer ettiği ancak forma şansı bulamayan Renato Sanches'in de Suarez gibi kiralanabileceği gelen bilgiler arasında. Bu arada İngiliz basını ise Tottenham'ın Fransız yıldızı Moussa Sissoko'yu Fenerbahçe'ye yazdı.