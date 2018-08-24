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'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?

'de, 'nın satışının ardından orta saha için çalışmalara başlandı. Adaylar arasında 'dan ile 'ten var...

Giriş Tarihi: 24.08.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 10:38
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'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?
Fenerbahçe'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?

'de gözler 'nın transferinin ardından orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi.

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'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?
Fenerbahçe'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?

Listedeki isimler, 'dan ve 'ten ...

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'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?
Fenerbahçe'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?

'nin bu iki isimden birini kiralık olarak kadrosuna katacağı, Cocu'nun ilk tercihinin Suarez olduğu öğrenildi.

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'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?
Fenerbahçe'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?

Bu sezon kadrosunda rotasyona dahil olamayan Suarez'in Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı transferin bitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

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'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?
Fenerbahçe'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?

transferi gerçekleşmezse rota Almanya'ya dönecek.

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'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?
Fenerbahçe'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?

Bayern'in büyük umutlarla transfer ettiği ancak forma şansı bulamayan 'in de Suarez gibi kiralanabileceği gelen bilgiler arasında.

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'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?
Fenerbahçe'de Josef'in yerine kim transfer edilecek?

Bu arada İngiliz basını ise Tottenham'ın Fransız yıldızı Moussa Sissoko'yu 'ye yazdı.

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