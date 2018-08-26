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'da, Alanyaspor hazırlıkları tamamlandı

, 'in 3. haftasında Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 19:24
Galatasaray'da, Alanyaspor hazırlıkları tamamlandı

, 'in 3'üncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamlayarak kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon sürat çalışması yapıldı. İdmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirilerek antrenman tamamlandı.

Sarı kırmızılılar yarın saat 21.45'te Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

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Galatasaray'da, Alanyaspor hazırlıkları tamamlandı
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