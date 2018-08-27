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’da son dakika sendromu

Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftalık bölümde 5 gol yiyen , bu gollerin tamamını ilk yarı ve ikinci yarının son dakikalarında kalesinde gördü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 11:50
Trabzonspor’da son dakika sendromu

Süper Lig'de bu sezon oynadığı üç maçta 4 puan toplayıp 5 puan kaybı yaşayan , ilk yarı ve ikinci yarının son dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle dikkat çekti.

Ligin ilk haftasında konuk olduğu Medipol Başekşehir'e 43. ve 90. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mağlup olan bordo-mavililer, ikinci haftada sahasında 3-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da tek golü 45. dakikada ağlarında gördü. spor, ligin üçüncü haftasında deplasmanda konuk olduğu ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan MKE Ankaragücü mücadelesinde de 43. ve 90. dakikalarda gollere engel olamadı.

KALESİNİ GOLE KAPAYAMADI

2017-18 sezonunda 34 haftalık lig periyotunda kalesinde gördüğü 51 golle en çok gol yiyen takımlar arasında yer alan Trabzonspor, 2018-19 sezonunda da ilk üç haftalık bölümde kalesini gole kapayamadı. Bordo-mavililer Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olup, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup ederken, MKE Ankaragücü ile ise 2-2 berabere kaldı ve bu üç karşılaşmada da kalesinde gol gördü.

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Trabzonspor’da son dakika sendromu
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