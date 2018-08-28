Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan ekibi ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı Fikret Orman, asbaşkan Umut Güner ve hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun izlediği belirtildi.

Takım halinde sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Futbolcuların, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas yaptığı idmanın, taktik programın yer aldığı çalışmalar, yarı sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Alman kaleci Loris Karius'un, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktığı kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.