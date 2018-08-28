Galatasaray, Ndiaye transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin Stoke City'den kiralandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 27 yaşındaki oyuncunun 750 bin Euro karşılığında Stoke City'den kiralandığı açıklanırken 2018-2019 sezonu için 2.7 milyon Euro maaş alacağı belirtildi. Öte yandan Ndiaye, Galatasaray'da 17 numaralı formayı giyecek.

Sarı kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 2.700.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."