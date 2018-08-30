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"'a teklif yok"

Asbaşkanı , golcü oyuncu 'dan rahatsız olmadıklarını belirterek, oyuncularını satma gibi bir arayışın içinde olmadıklarını söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 16:41
Burak Yılmaz'a teklif yok
, transfer gündeminden düşmeyen golcü oyuncu 'ın, nereye gideceğinin konuşulduğunu ama nerede kalacağının konuşulmadığını belirterek, "Burak'ı verecek olan , gidecek olan oyuncu. Böyle bir faaliyet yok ama kime gideceği, kimin alacağı konuşuluyor. Bu bir defa etik değil. spor ve oyuncunun menfaatleri bir noktada çakışırsa o noktada oturulur konuşulur. Ama ne bu anlamda gelmiş ciddi bir teklif var ne oyuncunun böyle bir talebi var ne de Trabzonspor'un verme arayışı var. Olmaz demiyorum ama olur da demiyorum. Profesyonel futbolda, bugünkü endüstriyel futbola dönüştüğümüz ortamda her kulüp her zaman oyuncularını verebilir, yeni oyuncu katabilir. Burak da onlardan bir tanesi. Biz Burak'dan rahatsız değiliz. O da bu kulüpten zannederim rahatsız değildir" ifadelerini kullandı.
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"Burak Yılmaz'a teklif yok"
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