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Abdülkadir Ömür, maçına yetişecek

'un sınavında Zargo Toure oynamayacak, ve şüpheli. Abdülkadir Ömür ise maça hazır olacak.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçına yetişecek

'da yarın akşam oynanacak olan maçı öncesi , Zargo Toure ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle son yapılan antrenmana katılmadı. Bu futbolculardan Zargo Toure'nin kasığında yırtık tespit edildiği ve bu nedenle Galatasaray maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Sağ arka adalesinde çekme meydana gelen Abdülkadir'in maça yetiştirilme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Kas ağrıları bulunan ve tedavisine başlanan Sosa ile dünkü idmanda takımdan ayrı düz koşu yapan 'ın ise Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağının henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

BİLETLER TÜKENDİ

Süper Lig'in ikinci haftasında taraftarıyla buluştuğu maçta 'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Galatasaray ile oynanacak dev maçın heyecanı doruk yaptı. Süper Lig'in son şampiyonunu yarın konuk edecek olan bordo-mavili takımı izlemek için gişelere akın eden taraftarların biletleri tükettiği ifade edildi. Karşılaşmayı 40 bin taraftarın izlemesi bekleniyor.

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Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçına yetişecek
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