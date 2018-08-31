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'da Sakho ve Grosicki'ye sağlık kontrolü

, anlaşma sağladığı kanat oyuncusu ve golcü 'yu sağlık kontrolünden geçirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 16:32
Bursaspor'da Sakho ve Grosicki'ye sağlık kontrolü

döneminin son günlerini hareketli geçiren , kadrosunu 2 oyuncuyla yeniledi. Beşiktaş'ın oyuncusu Vagner Love'ın transfer girişiminden oyuncuyla anlaşılamamasından ötürü olumsuz sonuçla ayrılarak rotasını Diafra Sakho'ya çeviren yeşil-beyazlı kulüp, 'ya gelen oyuncu ile anlaşma sağladı.

Sabah saatlerinde de Kamil Grosicki ile anlaşan Bursaspor, her iki oyuncuyu da bugün sağlık kontrolünden geçirdi. Detaylı kan tetkikleri yapılan Sakho ve Grosicki, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Her iki oyuncunun bugün resmi sözleşmelerini imzalaması bekleniyor.

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Bursaspor'da Sakho ve Grosicki'ye sağlık kontrolü
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