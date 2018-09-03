Forvet alsaydık seneye Avrupa'ya gidemezdik

Galatasaray'da 4-0'lık Trabzonspor bozgunu sonrası en çok konuşulan Gomis'in yerinin doldurulmaması oldu. Forvet transferini gerçekleştiremediği için çok üzgün olan G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın morali dönüş yolunda çok bozuktu. Maç sonu konuşmak istemeyen Albayrak, dönüş yolunda yakın çevresine içini döktü. "Gittiğim her yerde 'Golcü alacak mısınız?' diye soruyorlardı" diyen sarı-kırmızılı yönetici transfer sürecini şu sözlerle anlattığı öğrenildi:

EN ÇOK BİZ İSTEDİK

"Herkes transfer istiyor, inanın yönetim olarak biz de herkesten çok forvet istedik ama kulübün geleceğini de düşünmeliyiz. Gerçekleşmeyen transferlerin hesabını verebiliriz ama bu camia ikinci bir Avrupa cezasını kaldıramaz. Mali gerçekler ve UEFA ile anlaşmamız ortada. Eğer taraftarın istediği transferleri yapAntalyamali disiplin sınırını aşacak ve seneye şampiyon bile olsak belki Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecektik! İşte bunun hesabını kimseye veremezdik."

BELHANDA GERİLİMİ!

Trabzonspor maçının 30. dakikasında kasti faul yapıp kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Belhanda'ya havaalanında bir taraftar tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarın "Belhanda go home (Belhanda evine dön)" sözleri üzerine çıldıran Faslı yıldız, bu kişinin üzerine yürüdü ve tartışma yaşadı. G.Saray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin araya girererek Belhanda'yı uzaklaştırdı. Sicili disiplin konusunda parlak olmayan oyuncunun G.Saray kariyerindeki gol sayısı ile kırmızı kart sayısı üç olarak eşitlendi. Bu arada yönetimin Belhanda'ya ağır bir para cezası vereceaği öğrenildi.

3- Geçen sezon Trabzon ve Kasımpaşa maçlarında kırmızı kart, Akhisar karşılaşmasında da sarı kart cezaları sebebiyle oynayamadı.

8- Geçen sezon Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro'ya geldi. 4 yıllık imza attı, yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alıyor.

10- Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 3 kırmızı, 7 sarı kart gördü. Geçen sezon Fenerbahçe ve Antalya maçlarında da atılmıştı.

10- Montpellier'de 5, G.Saray'da 3, Nice ve Dinamo Kiev'de ise 1'er kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

SCHALKE 04 YİNE MAĞLUP

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Schalke 04, Hertha Berlin'e 2-0 yenildi. Schalke, ligin ilk iki haftasını puansız kapadı.

TAŞLAR YENİDEN DİZİLECEK!

Trabzon yenilgisi G.Saray'ın defolarını ortaya çıkardı. Fatih Terim milli arada operasyon yapacak. Savunmadan Ahmet Çalık ve hücum hattından Sinan Gümüş kulübeye çekilirken Serdar Aziz ve Rodrigues ilk 11'e girecek. Orta sahaya dinamizm katmak için görev Ndiaye'nin olacak ve cezalı Belhanda'nın yokluğunda Fernando'ya destek verecek. Emre Akbaba da Alanyaspor'dan alışık olduğu 10 numaraya geçecek.