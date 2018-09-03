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'dan 'ya milli sitem

'in yenilgisiz takımlarından birisi olan 'un 3 yabancısı Slovenya ve Romanya larına giderken, sezona başarılı bir giriş yapan sarı-kırmızılı takımdan hiçbir oyuncunun Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmamasına taraftarlardan tepki geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 12:26
Kayserispor'dan Lucescu'ya milli sitem

Fenerbahçe maçı sonrası lu oyunculara çarşamba gününe kadar izin verildi. Kayserispor'da Romanya ı'na çağrılan stoper Cristian Sapunaru ve kaleci Silviu Lung, Slovenya Milli Takımı'na giden orta saha oyuncusu Rajko Rotman ise Kayseri'deki çalışmalara milli maçların bitiminde katılacak.

Öte yandan 'de oynadığı 4 maçta henüz yenilmeyen 3 takımdan biri olan ve kalesinde Yeni Malatyaspor'la birlikte sadece 2 gol gören Kayserispor'un elde ettiği başarı ve oyuncularının gösterdiği performansa karşın özellikle Atila Turan ve Bilal Başaçıkoğlu gibi genç ve başarılı oyuncuların A Milli Takım kadrosuna çağrılmaması Kayserili futbolseverleri üzdü. Kayserililer, A Milli Takım Teknik Direktörü 'ya tepkilerini sosyal medyadan da dile getirdiler.

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Kayserispor'dan Lucescu'ya milli sitem
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