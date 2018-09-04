Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Galatasaray'dan KAP'a Garry Rodrigues bildirimi

: 'dan KAP'a bildirimi

haberi..., 'in ücretinde iyileştirmeye gidildiğini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre, Rodrigues'in 2018-2019 sezonundan itibaren 3 sezon için 1 milyon 350 bin Euro olan sabit ücreti 1.9 milyon Euro'ya yükseltildi.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 20:24 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 20:32
Son dakika: Galatasaray'dan KAP'a Garry Rodrigues bildirimi

, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP), 27 yaşındaki oyuncusu 'in ücretinde iyileştirmeye gidildiğini bildirdi. 27 yaşındaki oyuncunun 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için 1 milyon 350 bin Euro olan sabit ücreti, 1.9 milyon Euro'ya yükseltildi.

Sarı kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Garry Mendes Rodrigues'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 € olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 € olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

Geçtiğimiz sezon Yunan ekibi PAOK'tan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rodrigues 2017-18 sezonunda sarı kırmızılı formayla çıktığı oynadığı 33 lig maçında attığı 9 gol ve yaptığı 11 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Bu sezon, geride kalan 4 haftada sakatlığı sebebiyle 2 maç kaçıran Rodrigues, bu maçlarda gol veya asist yapamadı.

İşte transfere en çok para harcayan futbol kulüpleri
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'dan KAP'a Garry Rodrigues bildirimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN