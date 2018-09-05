Son dakika: Galatasaray'dan KAP'a Garry Rodrigues bildirimi

Galatasaray, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP), 27 yaşındaki oyuncusu Garry Rodrigues'in ücretinde iyileştirmeye gidildiğini bildirdi. 27 yaşındaki oyuncunun 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için 1 milyon 350 bin Euro olan sabit ücreti, 1.9 milyon Euro'ya yükseltildi.

Sarı kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Garry Mendes Rodrigues'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 € olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 € olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

Geçtiğimiz sezon Yunan ekibi PAOK'tan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rodrigues 2017-18 sezonunda sarı kırmızılı formayla çıktığı oynadığı 33 lig maçında attığı 9 gol ve yaptığı 11 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray: Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 € olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 € olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/BqYhB4P2Ot — Sabah Spor (@sabahspor1) September 4, 2018

Bu sezon, geride kalan 4 haftada sakatlığı sebebiyle 2 maç kaçıran Rodrigues, bu maçlarda gol veya asist yapamadı.