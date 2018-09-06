Beşiktaş tüzüğünde 4 madde değişiyor

Başkan Fikret Orman, olağanüstü tüzük tadil kongresinde 4 maddenin oylanacağını söyledi. Orman şu bilgileri verdi: "Divan'la ilgili iki sorunumuz var. Üyelerimiz için hazırlanan raporlar, toplantıdan birkaç gün önce ortaya çıkıyorve rahatsızlık oluşturuyordudu. Divan kuruluna üst üste katılmayanlar ihraç ediliyordu. Bunları düzelteceğiz. Yönetim bazında ise aidatlarını üç dönem ödemeyenlerin ihraçlarında da düzenleme yapılacak. İnsanlar kıdemlerini kaybetmek istemiyor. Dördüncüsü ise 2019'daki seçimde geçerli olmak üzere yönetim kurulu üye sayısının aşağı çekilmesi maddesi var. Çünkü kulüp büyüyor ve büyüdükçe profesyonelliğe daha çok ihtiyaç duyuluyor. Üye sayısı fazla olunca da dedikodular fazlalaşıyor. Bu dört madde dışında bir gündemimiz yok. Kulübün gelecek 15 yılını kurtarabilmek için büyük bir tüzük tadil yapacağım."

ÇEBİ, YENİ YÖNETİMDE YOK!

16 Eylül'de yapılacak seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, yönetim için çalışmalarını sürdürüyor. Orman'ın, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi'den, yeni yönetimde de yer almasını istediği öğrenildi. Çebi'nin ise Orman'a teşekkür ederek, "1.5 yıldır çalıştırılmıyorum. Beşiktaş'a hizmet etmeme imkan verilmedi. Transferler yapıldı, bilgilendirilmedim. Kulübe faydalı olamam, çalışmam mümkün değil" cevabını verdiği öğrenildi.