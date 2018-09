Adnan Polat'tan transfer eleştirisi: Kimse mazaret uyduramaz

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair soruları yanıtladı. Polat, geçen sezonu gol kralı olarak kapatan Gomis'in gönderilip, yerine forvet transferi yapılmaması için şu yorumu yaptı: Yönetim ve teknik heyet oturup bir karar almışlar, yerli transferlere Abdurrahim Albayrak baksın, yabancı transferi için ise hocanın (Fatih Terim) ekibi... Abdurrahim her zamanki gibi işini iyi yaptı. Florya neden bu forvet transferini yapamadı bilmiyorum ama kimse mazeret uyduramaz. Gerçekleşmeyen forvet transferi için yönetimi suçlamayacağım. Adam (Mustafa Cengiz) her şeye rağmen çıktı; 'Suç bende, özür diliyorum' dedi. Polat'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satır başları şöyle:

GRUPTAN LİDER ÇIKABİLİRİZ

Ligin ilk 4 haftasında Galatasaray bir, Fenerbahçe üç mağlubiyet aldı. Galatasaray'a yönelik bu kadar eleştiri bana biraz ağır geldi.

Teknik heyet ve taraftarlar çekse Şampiyonlar Ligi'nde bundan daha iyi kura olamazdı. Bu grupta diğer 3 takımdan daha iyi taraflarımız var. Lider bile çıkabiliriz. Bu kadar büyük takımların arasında bunların çıkması büyük şans. Bunu teknik heyetin iyi kullanması lazım.

Bu sezon maçlara gelmek istiyorum. Geçen kongrede Mustafa Cengiz'in konuşmasıyla ve üyelerin ayakta alkışlamasıyla genel kurul bize yaptıklarının yanlış olduğunu kabul ederek mesaj verdi. 8 senedir Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne gitmedim. O stadı yapmak için çok çalışmıştık, iyi ki yapmışız. Gözlerimden yaş geldiği tek gün de divanda Ali Sami Yen Stadı'nın yıkılışını anons ettiğim gündür. Orayı sevgiyle hatırlıyorum.

YABANCIDA KRİTER OLMALI

Kulüplerin borç yapısında belirli bir düzenleme gerekiyor. 2-3 senelik süre içerisinde kulüplerin bu durumdan çıkacağını düşünüyorum. Allah Mustafa Cengiz Başkan'a yardım etsin, işi kolay değil.

Seçim döneminde kulüpten ve taraftarlardan yoğun bir talep geldi ancak ben kulübe 11 yıl hizmet ettim. Süremi tamamladığıma inanıyorum. Bu bir bayrak yarışı.

Yabancıya karşı değilim ama İngiltere'de olduğu gibi üst düzey yabancılar alınmalı. Kriter olarak milli olma sayısına bakılmalı. Altyapıdan da oyuncu çıkarmasını bilmeliyiz. Mecbur kalınca değil!

NUSAYBİNLİ MİNİKLERDEN POLAT'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

ADNAN Polat başkanlığı döneminde, 2009 yılında açılışını gerçekleştirdiği Galatasaray Nusaybin Futbol Okulu'nun öğrencileri ile İstanbul'da buluştu. Proje Koordinatörü Şehmus Ak'la birlikte, 40 öğrenciyi ağırlayan Polat, Nusaybin'deki kız çocukları için açılması planlanan basketbol ve voleybol okuluna destek olacağının da müjdesini verdi. Kurulduğu günden bugüne terör mağduru 2 bin 490 çocuğa eğitim veren okul, Nusaybinli 3 öğrenciyi de Galatasaray'ın altyapı kadrosuna kazandırdı.