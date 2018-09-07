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, 'u TFF'ye şikayet etti

, 'dan 800 bin Euro'luk alacaklarını tahsil edemediği için TFF'ye başvurdu.

İHA DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 17:23 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 18:13
Burak Yılmaz, Trabzonspor'u TFF'ye şikayet etti

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etti.

'da geçtiğimiz sezonu 23 golle tamamlayan , transfer sezonunun kapanmasından iki gün sonra bordo-mavili kulübün alacaklarını ödemediği gerekçesiyle TFF'ye başvurdu. 33 yaşındaki futbolcu federasyon aracılığıyla spor'dan alacaklarının tahsilini istedi. Burak'ın bordo mavili kulüpten 800 bin Euro alacağı olduğu öğrenildi.

HACISALİHOĞLU: "BURAK, TRANSFER DÖNEMİNİN ARDINDAN TFF'YE BAŞVURDU"

Konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz'ın 800 bin Euro alacağı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat ettiğini belirterek, "Transfer dönemi 31 Ağustos Cuma günü bitti, Burak, takip eden pazartesi sabahtan alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat etmiş. Biz de yeni öğrendik, bu konuda kendisiyle konuşmadık. Bugün milli maç var, sonrasında bakacağız" dedi.

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Burak Yılmaz, Trabzonspor'u TFF'ye şikayet etti
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