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'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

Türk basketbolunun önemli isimlerinden 'in ölüm nedenini, oğlu Burçin Badem açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.09.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 07.09.2018 11:18
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'in ölüm nedenini oğlu açıkladı
İsmet Badem'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

Basketbol duayeni İsmet Badem'in ölüm nedeni ortaya çıktı.

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'in ölüm nedenini oğlu açıkladı
İsmet Badem'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

Oğlu Burçin Badem, babasının trafik kazası sonucu hayatını kaybetmediğini açıkladı.

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'in ölüm nedenini oğlu açıkladı
İsmet Badem'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

Badem, "Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil" ifadelerini kullandı.

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'in ölüm nedenini oğlu açıkladı
İsmet Badem'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

Burçin Badem'in açıklaması şöyle;

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'in ölüm nedenini oğlu açıkladı
İsmet Badem'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

"Üzüntümüzü paylaşan durum öğrenmek isteyen dostlar; babamı hastaneden teslim aldık."

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'in ölüm nedenini oğlu açıkladı
İsmet Badem'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

"Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil..."

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'in ölüm nedenini oğlu açıkladı
İsmet Badem'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

"En büyük aşkı motorunu sürerken fenalaşıp düşüyor."

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