İsmet Badem'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

Türk basketbolunun önemli isimlerinden İsmet Badem'in ölüm nedenini, oğlu Burçin Badem açıkladı. Basketbol duayeni İsmet Badem'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Oğlu Burçin Badem, babasının trafik kazası sonucu hayatını kaybetmediğini açıkladı. Badem, 'Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil' ifadelerini kullandı. Burçin Badem'in açıklaması şöyle; 'Üzüntümüzü paylaşan durum öğrenmek isteyen dostlar; babamı hastaneden teslim aldık.' 'Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil...' 'En büyük aşkı motorunu sürerken fenalaşıp düşüyor.'