1 mevkiyle Galatasaray bitmez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün bir kez de basın mensuplarıyla 65. Yaşını kutladı. Pastayı üfleyen Terim ardından gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. İşte Fatih Terim'in açıklamaları: "Modeste Florya'ya gelmiş, herhalde bizim haberimiz yok. Uçaktan indi, buraya bindi. Galatasaray taraftarlarının beklentileriyle oynamayın dedik. Herkes elinden geleni yapma gayreti içinde oldu. 3 aydır aşağı yukarı, benim ekibim, scout ekibi, 300- 400 oyuncuyu eledik. En az 40'a yakın oyuncuyla temasımız oldu, 12-13 tane de atak oyuncusuyla görüştük. Biz de çok istedik Allah'ım şu olsa diye... Kiminin tekniği, kiminin psikolojik durumu, kiminin beklentileri, Galatasaray ile yollarının birleşmesine müsaade etmedi. 'Forvet alınmazsa Galatasaray biter' diyenlere sözüm. Dünyanın neresinde görülmüş, orkestrada bir enstrüman olmazsa parçanın çalınmadığını gördünüz mü? Parça söylenir. Allah izin verirse Şampiyonlar Ligi parçasını mevcut oyuncuların değerini arttırarak söylemeye çalışacağız. Nispeten kolay bir grup çekmiş bir takım. 1 mevki ile Galatasaray bitmez, 11 kişi ise eksik değildir."

BELHANDA'YA GEREKENİ YAPACAĞIZ

Belhanda'yı ikaz ettik ama kontrolünü bazen kaybediyor oyuncular. O da böyle bir hata yaptı. Maçtan evvel de uyarılmasına rağmen. Kendi içimizde gereğini yaparız ama şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz demenin de bir manası yok oyuncu için.

POLEMIĞE FIRSAT VERMEM

Terim, eski başkan Adnan Polat'ın, "Forvet transferini Florya yapacaktı" sözleri hatırlatılması üzerine "G.Saray'la ilgili yarası olanlar ve işleri kötü gidenler beni polemiğe çekmek istiyorlar ama ben buna fırsat vermeyeceğim" dedi.

BİLETLER TÜKENDİ

Galatasaray'ın 6 Kasım'da Schalke 04 ile deplasmanda oynayacağı maç için erken kriz çıktı. Kongre üyeleri için bilet satışını 3 gün önce başlatan Alman kulübü dün de genel satışı başlattı. Bunun üzerine de yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar, kendilerine ayrılan 1700 bileti almak için kulübe hücum etti. Biletlerin hepsi bitti.. Polis satışlarda yoğun güvenlik önlemi aldı.