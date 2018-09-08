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Tolga tedavide

’nin yeni i, ayak parmağındaki uzun süren sakatlığı nedeniyle imza sonrası soluğu ’daki doktorunun kliniğinde aldı

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Tolga tedavide
'la sözleşmesini feshettikten sonra 'ye olan 'nin imza sonrası tedavi için 'ya gittiği öğrenildi. 'in doktorundan 21 günlük randevu aldığı belirtilen yıldız oyuncunun tedavisinin bir haftalık bölümünün tamamlandığı, ekim ayının başında 'da olacağı ifade edildi. Sarı-lacivertliler, Tolga'ya imza attırırken sözleşmesine aynı sakatlığın tekrarlanması halinde anlaşmanın tek taraflı fesih olabileceği şartını koymuştu.

'F.BAHÇE'DEN KORKMAYA GEREK YOK'
BELÇIKA basını Fenerbahçe'nin 'ya verdiği 23 kişilik listeyi değerlendirirken, "Anderlecht'in Fenerbahçe'nin büyük isimlerinden korkmasına gerek yok" yorumunu yaptı. , Dirar, Kameni, ve Tolga Ciğerci gibi isimlerin kadroda olmadığı hatırlatılan haberde, " ve Spartak Trnava'nın bulunduğu grupta favori ekip Fenerbahçe ama grup aşamasına bildirilen kadro sürpriz. Korkmaya gerek yok" ifadeleri kullanıldı.

FABİAN ŞOV YAPTI
getirip, sağlık kontrolünden geçirdiği Meksikalı 10 numara önceki gün E.Frankfurt formasıyla 2 gol attı. Oyuncu takımının 5-0 kazandığı Ederbergland ile yapılan özel karşılaşmada 2 golle farka katkı verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar oyuncunun transferine tepki gösterirken yönetim, futbolcunun omurlarındaki sakatlığı ve bel fıtığını mazeret göstererek transferden vazgeçmişti. Bu geri adımda, 'un "Bize 500 bin Euro'ya önerildi ama sakat olduğu için almadık" sözleri de etkili olmuştu.
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Tolga tedavide
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