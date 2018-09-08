Tolga tedavide

Galatasaray
'la sözleşmesini feshettikten sonra Fenerbahçe
'ye transfer
olan Tolga Ciğerci
'nin imza sonrası tedavi için Almanya
'ya gittiği öğrenildi. Bayern Münih
'in doktorundan 21 günlük randevu aldığı belirtilen yıldız oyuncunun tedavisinin bir haftalık bölümünün tamamlandığı, ekim ayının başında İstanbul
'da olacağı ifade edildi. Sarı-lacivertliler, Tolga'ya imza attırırken sözleşmesine aynı sakatlığın tekrarlanması halinde anlaşmanın tek taraflı fesih olabileceği şartını koymuştu. 'F.BAHÇE'DEN KORKMAYA GEREK YOK'
BELÇIKA basını Fenerbahçe'nin UEFA
'ya verdiği 23 kişilik listeyi değerlendirirken, "Anderlecht'in Fenerbahçe'nin büyük isimlerinden korkmasına gerek yok" yorumunu yaptı. Soldado
, Dirar, Kameni, Mehmet Ekici
ve Tolga Ciğerci gibi isimlerin kadroda olmadığı hatırlatılan haberde, "Dinamo Zagreb
ve Spartak Trnava'nın bulunduğu grupta favori ekip Fenerbahçe ama grup aşamasına bildirilen kadro sürpriz. Korkmaya gerek yok" ifadeleri kullanıldı. FABİAN ŞOV YAPTI
getirip, sağlık kontrolünden geçirdiği Meksikalı 10 numara Fabian
önceki gün E.Frankfurt formasıyla 2 gol attı. Oyuncu takımının 5-0 kazandığı Ederbergland ile yapılan özel karşılaşmada 2 golle farka katkı verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar oyuncunun transferine tepki gösterirken yönetim, futbolcunun omurlarındaki sakatlığı ve bel fıtığını mazeret göstererek transferden vazgeçmişti. Bu geri adımda, Bursaspor
'un "Bize 500 bin Euro'ya önerildi ama sakat olduğu için almadık" sözleri de etkili olmuştu.