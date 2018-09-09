Son 25 yılın en kötüsü: Mircea Lucescu

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Rusya'ya evinde 2-1 yenilirken, teknik direktör Lucescu yine tartışılan adam konumuna geldi. Ay-Yıldızlı takımın başında 12. maçına çıkan Rumen hoca; 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Rumen teknik adam, bu sonuçlara göre yüzde 25'lik galibiyet ve yüzde 41.6'lık yenilgi oranına ulaşarak son 25 yılda Milli Takım'ı çalıştıran teknik adamlar arasında en kötüsü oldu.

ERSUN YANAL İKİNCİ SIRADA

ŞU anda Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Ay-Yıldızlı ekibin başındaki üçüncü döneminde 43 maçta 26 galibiyet görerek, yüzde 60.47'lik oran elde edip, en başarılı teknik direktör unvanını aldı. Fatih Terim sonrası galibiyet yüzdesi en yüksek isim yüzde 53.3'le Ersun Yanal (15 maç, 8 galibiyet) oldu. Bu iki performansı Fatih Terim'in birinci (33 maç 17 galibiyet) ve ikinci (58 maç, 27 galibiyet) dönem karneleri takip etti.

İDMANDA RUSYA ÖZ ELEŞTİRİSİ

Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İsveç'le oynayacağı maç için Stockholm'e gitti. Ay-Yıldızlılar, yolculuk öncesi Trabzon'da antrenman yaptı. Lucescu, orta sahada topladığı öğrencileriyle Rusya mağlubiyetini masaya yatırıp, uyarılarda bulundu. Bu arada sakatlanan Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

GÜNÜN SORUSU

Mircea Lucescu'lu bir Milli Takım'da umut ışığı görüyor musunuz

MURAT ÖZBOSTAN

Yerli bir hoca lazım!

Lucescu aylar önce yeni bir takım yaratmak için kolları sıvadı.. "Sabır" dedi, destek istedi.. Gelinen noktaya baktığımız zaman çok da değişen bir şey göremiyoruz. Takımdaki arkadaşlık ortamı hariç! Lucescu sürekli bir şeyler deniyor. Kadro istikrarı yok, üretkenlik yok, gol yok. Daha fazla zaman kaybetmenin de gereği yok. TFF yönetimi bir karar alıp Milli Takım'ın başına yerli bir hoca getirmelidir. Sürekli teknik adam değiştirmek iyi bir şey değil ama baştan bir hata yapılmıştı zaten!. En azından 21 Mart'ta Euro 2020 elemeleri başlayacak. Yeni bir hocayla daha istikrarlı yol alabiliriz..

İSKENDER GÜNEN

Birilerinin Lucescu'ya söylemesi gerek

Göreve? başladığından beri istikrarlı bir yapının oluştuğunu söylemek mümkün değil. Maçtan önce ve sonra verdiği mesajlarda hep yeni bir takım olduğunun işaretlerini veriyor ama henüz bir takım olma yolunda olmadığımız gerçeğini kimse göz ardı etmemeli. Lucescu, söylemlerinde de çelişkiler içerisinde bir teknik adam. Bir gün yabancı sayısının fazlalığından söz ediyor. Diğer gün ise 4 ayrı takımdan bir Milli Takım yaratmak gerektiğini öne çıkarıyor. Örnek olarak da Rusya'yı gösteriyor. Bana göre ise Milli Takım'ın istikrarlı bir yapıya kavuşması için birbirini tamamlayan oyuncularda ısrarcı olunması gerekiyor. Yoksa her maç ayrı bir 11 ve değişen oyuncu tercihleriyle hiçbir zaman başarı gelmeyeceğini Lucescu'ya birilerinin söylemesi gerek.

GÜRCAN BİLGİÇ

Ay-Yıldızlı forma dışında bir şey yok

BUGÜNE kadar yönettiği maçlarda belli bir plan veya felsefe göremedik. Sadece şikâyet ediyor. Son karşılaşmada da gençleştirme veya değişimin arkasına sığındı. Bu ekibin daha iyi organize edilmesi ve ne yaptığını bilerek oynaması lazımdı. 'Savunma yapıyor' desek yapmıyorlar. 'Pas oyunu' desek yok. Hücum da oynamıyoruz. Kısacası sahada milli takımı Ay-Yıldızlı formanın dışında tarif edecek hiçbir şey yok. Böylesine bir kariyerden, büyük hayal kırıklıklarını izlemek acı verici.