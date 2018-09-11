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: Umut hep cebimizde kalacak

SABAH Gazetesi Yazarı , bugünkü yazısında maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 11.9.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 09:52
Gürcan Bilgiç: Umut hep cebimizde kalacak

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2'nci Grup karşılaşmasında Türkiye deplasmanda İsveç'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 51'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88'inci ve 90+1'inci dakikada Emre Akbaba attı. Mücadelede İsveç'in gollerini ise 34'üncü dakikada Thelin ile 49'uncu dakikada Claesson kaydetti.

SABAH Gazetesi'nin usta kalemi , A Milli Takım'ın İsveç deplasmanındaki tarihi geri dönüşüyle ilgili önemli tespitlerde bulundu. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı...

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Gürcan Bilgiç: Umut hep cebimizde kalacak
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