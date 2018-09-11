Henry Onyekuru: Hep gol atmalıyım

Galatasaray'ın Everton'dan bir sezon için kiraladığı Nijeryalı Henry Onyekuru, çok mutlu olduğunu söyledi. Kariyeri için yepyeni bir sayfa açtığını aktaran genç yetenek, ülke basınına sarı-kırmızı günleri değerlendirdi. Onyekuru, "Şu an çok mutluyum. Bir forvet olarak hep gol atmalısınız ve özgüveninizi hep taze tutmalısınız. Her sezon yeni bir hedef getiriyor. Galatasaray için çok gol atmak istiyorum ve takımımın kupalar kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray kariyerim için yeni bir sayfa ve dönem. Kariyerimi büyütmem için yeni bir sayfa" dedi.

"FİZİK DURUMUM ÇOK İYİ"

Fiziksel olarak da iyi durumda olduğunu aktaran Onyekuru, "Sakatlığımı artık geride bıraktım, o dönemi unuttum. Yeni bir başlangıç yaptım artık... Yeniden Nijerya Milli Takımı'nda olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum ve takımıma yardımcı olmak için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim" ifadelerini kullandı.